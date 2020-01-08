Менеджер уверен, что футболист еще получит свой шанс.
Лука Йович, getty images
08 января 2020, 06:56
Главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что форвард команды Лука Йович остается важной частью мадридцев, несмотря на недостаток игровой практики.
"У меня хорошее предчувствие по отношению к нему, несмотря на отсутствие регулярной игры. У нас очень большая команда, и остальные игроки также хотят показать себя".
"Йович — очевидный вариант. Он — будущее. Он должен быть спокоен. Он учится".
"Лука — это футболист, который хочет многому научиться. Он очень хорош. У него будет много голов в будущем. Мы поддержали его, и вы должны быть спокойны насчет него", — цитирует Зидана Goal.
Ранее сообщалось, что Йович попал в символическую сборную главных разочарований первого круга Примеры.