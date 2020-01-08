Главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что форвард команды Лука Йович остается важной частью мадридцев, несмотря на недостаток игровой практики.

"У меня хорошее предчувствие по отношению к нему, несмотря на отсутствие регулярной игры. У нас очень большая команда, и остальные игроки также хотят показать себя".

"Йович — очевидный вариант. Он — будущее. Он должен быть спокоен. Он учится".

"Лука — это футболист, который хочет многому научиться. Он очень хорош. У него будет много голов в будущем. Мы поддержали его, и вы должны быть спокойны насчет него", — цитирует Зидана Goal.

Ранее сообщалось, что Йович попал в символическую сборную главных разочарований первого круга Примеры.