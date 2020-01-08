Испания

Менеджер уверен, что футболист еще получит свой шанс.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что форвард команды Лука Йович остается важной частью мадридцев, несмотря на недостаток игровой практики.

"У меня хорошее предчувствие по отношению к нему, несмотря на отсутствие регулярной игры. У нас очень большая команда, и остальные игроки также хотят показать себя".

"Йович — очевидный вариант. Он — будущее. Он должен быть спокоен. Он учится".

"Лука — это футболист, который хочет многому научиться. Он очень хорош. У него будет много голов в будущем. Мы поддержали его, и вы должны быть спокойны насчет него", — цитирует Зидана Goal.

Ранее сообщалось, что Йович попал в символическую сборную главных разочарований первого круга Примеры.