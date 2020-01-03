Англия

"Молотобойцы" заинтересованы в подписании Жедсона Фернандеша.

Полузащитник Бенфики Жедсон Фернандеш попал в сферу интересов Вест Хэма, информирует Sky Sports.

Лондонский клуб планирует подписать португальского хавбека в январе и обратился к руководству "орлов" с предложением по 18-месячной аренде. В подписании 20-летнего игрока также заинтересован Манчестер Юнайтед, но он бы хотел продолжить карьеру в Лондоне.

В составе Бенфики Жедсон выступает преимущественно на позиции правого полузащитника, где играет украинец Андрей Ярмоленко в Вест Хэме.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 поединков в футболке "орлов", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм также намерен приобрести Габигола.

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