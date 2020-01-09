Испания

Защитник мадридского Реала отреагировал на слова главного тренера Барселоны.

Накануне состоялся первый полуфинал обновленного Суперкубка Испании, который в этом году проходит в формате Финал четырех. Мадридский Реал обыграл Валенсию и вышел в финал.

Сразу после матча правого защитника "королевского клуба" Дани Карвахаля попросили прокомментировать слова главного тренера Барселоны Эрнесто Вальверде, который заявил, что ему не нравится новый формат соревнования.

"Если ему не нравится, то пусть подает жалобу", — приводит слова Карвахаля Marca.

"Лично я доволен этой структурой, она другая, теперь у турнира другая атмосфера. Я играл несколько матчей за Суперкубок в январе, тогда еще все не успевают выйти из отпуска, здесь же другая ситуация", — добавил игрок.

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