Испания

Менеджер каталонцев высказал свое мнение о формате турнира.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде высказал свое мнение о том, почему полуфинал за Суперкубок Испании проходит на полях Саудовской Аравии.

"Суть в том, что футбол стал бизнесом, и как бизнес, он ищет доход. Вот почему мы все здесь".

"Это совершенно другой формат, чем тот, к которому мы привыкли. Суперкубок был первой игрой сезона, и мне это казалось нормальным".

"Это интересно, когда сражаются четыре хорошие команды, но со спортивной точки зрения, я не уверен, что это правильно. Мы должны помнить, что футбол, в который мы вовлечены, — это индустрия", — цитирует Вальверде Goal.

Напомним, в первом полуфинальном поединке Суперкубка Испании Реал довольно легко обыграл Валенсию (3:1).