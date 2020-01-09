Испания

Менеджер мадридцев — о грядущем матче против Барселоны.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок за Суперкубок Испании, в котором его команда сыграет против Барселоны.

"Мы знаем достоинства соперника, так как они всегда были у них на высоком уровне. Их атакующая игра и индивидуальное мастерство игроков заканчиваются тем, что они нарушают все планы и футбол своего оппонента".

"Мы выйдем на матч с хорошим импульсом, понимая, что есть компоненты игры, которые нужно улучшать. Поединки против лучших в мире делает вас сильнее, потому что вы должны быть невероятно внимательными с самого начала. При этом, команда растет и улучшается", — приводит слова Симеоне Goal.

Ранее свое мнение о стране проведения поединков за Суперкубок Испании высказал главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде.