Испания

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч между каталонцами и "индейцами".

Фаворитом матча в компании Parimatch считают Барселону. Коэффициент на победу каталонцев равен 1,96.

Вторым по вероятности исходом является ничья – 3,55, а вот коээфициент на победу Атлетико перевалил за 4 – 4,1.

Те, кто считает, что Атлетико выиграет со своим фирменным счетом 1:0, могут поставить на это событие. В случае успеха Parimatch выплатит в 10,5 раз больше.

Матч Барселона – Атлетико начнется сегодня в 21:00. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция матча.

Победитель встречи сыграет в финале Суперкубка Испании с Реалом, вчера обыгравшим Валенсию 3:1.