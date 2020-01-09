Испания

Менеджер "блаугранас" высказался о ситуации вокруг чилийца.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Артуро Видаль намерен зимой уйти.

"Мы не думаем о его переходе в другую команду. Посмотрим, что произойдет. В принципе, он с нами, в нашей команде. Ничего больше сказать не могу".

"Видаль защищает наши цвета, а в матче Суперкубка против Атлетико он будет на поле или на скамейке запасных. Мы не обращаем внимания на то, что другие клубы интересуются нашими игроками", — привожит слова Вальверде Goal.

Ранее испанский специалист высказал свое мнение о том, что матчи за испанский Суперкубок проходят в Саудовской Аравии.