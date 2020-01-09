Испания

Хавбек "бланкос" высказался о возможном трансфере француза.

Полузащитник Реала Федерико Вальверде прокомментировал слухи о том, что клуб может в будущем приобрести хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

"Погба? Я живу спокойно. Я пытаюсь наслаждаться тем, что имею возможность выходить в футболке Реала на поле. Если в будущем он должен прийти в команду, очевидно, я многому научусь у него как игрока".

"Зидан поддерживал меня, даже когда у меня не было ни минуты игрового времени. Он дал мне уверенность. Он объединяет нас в команду", — приводит слова Вальверде Goal.

Ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что клуб не намерен отпускать Погба зимой.