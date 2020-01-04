Англия

Наставник "красных дьяволов" снова развеял все вопросы касательно будущего Поля Погба.

В последнее время в СМИ фигурируют слухи о возможном уходе полузащитника Поля Погба в другой клуб, однако главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер всячески опровергает эту информацию.

"Погба не уйдет в январе из Манчестер Юнайтед. Также Хименес сегодня провел отличный матч против Вулверхэмптона. Он один из тех, кто связан с нашим клубом, поэтому я не хочу комментировать слухи", — приводит слова Солскьяера BBC.

Стоит отметить, что большую часть текущего сезона Поль Погба провел без футбола из-за травмы лодыжки. В конце декабря 2019 года он вышел на поле впервые за почти три месяца, однако теперь он опять получил повреждение и перенес операцию.

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