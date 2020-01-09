Испания

Менеджер поделился мнением о форме молодого португальца.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал игру нападающего Жоау Фелиша, который присоединился к команде летом за 126 миллионов евро.

"У каждого игрока своя индивидуальность, каждому игроку нужно разное количество времени, чтобы проявить себя".

«Мы стараемся добиться того, чтобы купленный футболист получал опыт в Атлетико с большим сердцем и эмоциями, потому что помимо их таланта они должны быть преданными".

"Когда страсть к игре за Атлетико приходит к ним, все становится на свои места и на свой уровень, как в случае с Савичем, когда его купили, или с Коке", — цитирует Симеоне Marca.

Ранее аргентинский специалист высказал свое мнение о предстоящем матче полуфинала Суперкубка Испании против Барселоны.