Испания

Президент Королевской федерации футбола Испании очень доволен новым форматом турнира.

В этом сезоне Суперкубок Испании сменил формат: теперь в нем играют сразу четыре лучших команды чемпионата и кубка страны. Кроме того, турнир решили провести за рубежом – в Саудовской Аравии.

"Всегда нужно улыбаться, я доволен. Этот Суперкубок хорош и важен не только для участников, но и для остальных команд. Футбол – не решение всех проблем, но он может открывать двери. Очень приятно, что сегодня на трибунах мы видели женщин и девушек", — цитирует Луиса Рубиалеса Marca.

"Когда мы утверждали формат турнира в прошлом январе, мы не знали ни финалистов Кубка, ни как закончится сезон в Ла Лиге. Но ставя на такой формат, мы знали, что это превратит Суперкубок Испании из летнего междусобойчика в серьезный турнир. Теперь это самый важный короткий турнир в мире".

Реал уже вышел в финал Суперкубка Испании, обыграв Валенсию 3:1. Второй финалист определится сегодня в битве Барселоны и Атлетико.