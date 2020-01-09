Испания

Матч против Валенсии стал знаковым сразу для двух футболистов мадридцев.

Реал в полуфинальном матче Суперкубка Испании обыграл Валенсию 3:1. Для защитника Рафаэля Варана эта победа стала 200-й в футболке мадридцев, а для хавбека Карлоса Каземиро – 150-й, сообщил официальный сайт "сливочных".

Варан проводит девятый сезон в Реале. За это время он выиграл 16 титулов, среди которых четыре Лиги чемпионов и две победы в Ла Лиге. На счету Рафаэля 15 голов за Реал.

Для Каземиро нынешний сезон в "королевском клубе" шестой. Он забил 20 голов за команду и выиграл с ней 12 трофеев, среди которых четыре победы в ЛЧ и одна – в Ла Лиге.

Мадридцы имеют шансы пополнить клубный трофей в этом месяце – для этого им в финале Суперкубка Испании нужно обыграть победителя пары Барселона – Атлетико.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.