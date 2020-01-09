Испания

Норвежец лучший в этом компоненте среди всех игроков чемпионата Испании.

Редактор статистического портала Statsbomb Карлос Перес подсчитал количество пасов в Ла Лиге в первых 19 турах среди футболистов, которые сыграли минимум 720 минут. Полузащитник Реал Сосьедад Мартин Эдегор, который выступает на правах аренды из Реала, в среднем отдает более трех пасов в штрафную за игру, незначительно превосходя Лионеля Месси.

По количеству пасов в финальную треть лидирует хавбек Реала Тони Кроос, делающий около 9,5 таких передач за матч. За ним следуют Серхио Бускетс (Барселона) и Эвер Банега (Севилья).

В конце декабря Реал Сосьедад в Твиттере подшутил над своими фанатами, объявив об уходе Мартина Эдегора в Ман Сити на правах аренды. Это оказалось просто розыгрышем. Также в начале этого месяца Мартин был признан лучшим игроком Норвегии 2019 года.

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