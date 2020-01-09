Испания

Форвард Барселоны Антуан Гризманн отличился в воротах бывшей команды.

В полуфинале Суперкубка Испании Барселона противостояла Атлетико.

На 62-й минуте игры голом в воротах мадридской команды отличился Антуан Гризманн. Таким образом, 28-летний футболист впервые забил за Барселону в ворота своей бывшей команды.

Напомним, что с 2014 по 2019 год Гризманн выступал за "матрасников".

Ранее сообщалось, что Атлетико забил три гола в ворота Барселоны — впервые при Симеоне.

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