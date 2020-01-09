"Матрасники" одолели каталонский коллектив в полуфинале Суперкубка Испании.
Диего Симеоне (слева), Getty Images
09 января 2020, 23:42
Барселона противостояла Атлетико в 1/2 финала Суперкубка Испании. Мадридский коллектив сумел обыграть каталонцев, отправив три мяча в их ворота.
Таким образом, впервые под руководством Диего Симеоне Атлетико забил три гола Барселоне. Аргентинский специалист провел 27 поединков против "блаугранас".
Дважды Атлетико забивал Барселоне по два гола, 17 раз по голу и 7 раз "матрасники" покидали поле без забитых мячей.
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