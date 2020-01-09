Испания

"Матрасники" одолели каталонский коллектив в полуфинале Суперкубка Испании.

Барселона противостояла Атлетико в 1/2 финала Суперкубка Испании. Мадридский коллектив сумел обыграть каталонцев, отправив три мяча в их ворота.

Таким образом, впервые под руководством Диего Симеоне Атлетико забил три гола Барселоне. Аргентинский специалист провел 27 поединков против "блаугранас".

▶️ — Diego Simeone's Atlético Madrid scored 3 goals against FC Barcelona for the first time in all 27 encounters. #Supercopa2020 — Gracenote Live (@GracenoteLive) January 9, 2020

Дважды Атлетико забивал Барселоне по два гола, 17 раз по голу и 7 раз "матрасники" покидали поле без забитых мячей.

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