Испания

"Матрасники" оказались сильнее каталонцев в Суперкубке Испании.

В полуфинале Суперкубка Испании между собой встречались Барселона и Атлетико.

Поединок близился к победе каталонской команды, однако "матрасники" нашли в себе силы забить два гола за десять минут до окончания и вырвать победу.

Обзор матча:

Барселона — Атлетико 2:3

Голы: Месси, 51, Гризманн, 62 — Коке, 46, Мората, 81 (с пенальти), Корреа, 86

Барселона: Нето — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), де Йонг (Фати, 88) — Месси, Суарес, Гризманн

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Савич, Лоди (Витоло, 67) — Корреа, Эррера (Коке, 46 (Льоренте, 72)), Партей, Сауль — Фелиш, Мората

Предупреждения: Пике, Суарес, Видаль, Нето — Партей, Савич, Фелипе, Льоренте.