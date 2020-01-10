Хавбек рассказал о нынешней форме команды после матча с Атлетико.
Серхио Бускетс, getty images
10 января 2020, 08:55
Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс высказал свое мнение о полуфинале Суперкубка Испании, в котором его команда уступили Атлетико (2:3).
«Мы знаем, что должны улучшить свои показатели, мы не продемонстрировали свой уровень на все 100 процентов".
"Есть возможности для улучшения. Есть игры, которые у нас не получаются, но из этого и состоят хорошие и плохие моменты сезона. Нам нужно стараться быть более солидными".
"Нам не хватает последовательности. Прежде всего мы должны доминировать на поле. Как только мы справимся с этой задачей, я думаю, что результаты придут, и доверие к нам будет расти", — объяснил Бускетс ESPN.
Ранее поражение в поединке прокомментировал главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде.