Испания

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде — о матче против Атлетико.

В полуфинале Суперкубка Испании Атлетико сумел вырвать победу у каталонской команды.

"Мы доминировали по ходу матча. Было ощущение, что победа никуда не уйдет. Так было практически всю игру, за исключением некоторых моментов".

"Атлетико начал быстро перемещаться по полю и удивили нас. Мы не знали, как остановить их. Думаю, случились два действия, которые дорого нам обошлись".

Эрнесто Вальверде прокомментировал свое будущее на посту главного тренера Барселоны.

"Тренеры хотят работать. Всегда есть нестабильность после поражений. Говорить об этом неизбежно, но я продолжаю делать свое дело – тренировать", — приводит слова Эрнесто Вальверде AS.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Атлетико – Барселона.