Испания

Форвард стал на защиту своего тренера.

Нападающий Барселоны Луис Суарес высказал свое мнение о прошедшем матче полуфинала Суперкубка Испании, в котором его команда проиграла Атлетико (2:3).

"Вальверде не виноват в том, что случилось. Ошибки были нашими, и мы не можем позволить себе, чтобы они повторялись".

"Я не знаю, являются ли это поражение таким, которые помогают нам расти, но этот поединок показывает нам, что есть вещи, которые нужно исправить".

"Это показывает нам, что есть ошибки, которые нельзя допустить, потому что мы контролировали игру, и мы позволили им забить в контратаке", — цитирует Суареса Goal.

Ранее свою оценку неудачному для каталонцев матчу дал нападающий Лионель Месси.