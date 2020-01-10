Испания

Форвард Барселоны Лионель Месси — о матче против Атлетико.

В полуфинале Суперкубка Испании Атлетико сумел обыграть Барселону.

"Это трофей. Помимо того, что было сказано, мы хотели выиграть его. Это сложно, тяжело".

"Вальверде? У нас полная уверенность в нем. Мы продолжаем работать и хотим стать лучше. Мы провели отличный матч, но все равно не смогли победить. Команде есть над чем работать".

"Критика? Люди видят, что мы играем не так, как хотелось бы, но мы должны быть сплоченными, чем когда-либо. Мы должны смотреть вперед. У нас есть многое, что необходимо улучшить".

"Мы снова допустили ошибки, мы не можем так пропускать. Мы выглядели лучше на протяжении 80 минут, но проиграли", — приводит слова Лионеля Месси AS.

Ранее сообщалось, что Атлетико забил три гола в ворота Барселоны — впервые при Симеоне.

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