Испания

Football.ua предлагает ознакомиться с обзором материалов о матче за суперкубок Испании в местных СМИ.

В четверг, 9 января, Атлетико одержал волевую победу над Барселоной в рамках полуфинала Суперкубка Испании со счетом 3:2. "Матрасники" смогли добиться успешного результата лишь в финальном отрезке, забив два гола в заключительные десять минут. Поединок среди прочего запомнился рядом неоднозначных судейских решений и отмененных голов.

Football.ua предлагает ознакомиться с реакцией испанской прессы на поединок между каталонским и мадридским клубами.

Еще одна капитуляция Барселоны Вальверде

С таким заголовком вышел обзор поединка в издании Marca. В издании отмечается, что Барселона смогла быстро выйти вперед после пропущенного гола в начале второго тайма. "Сине-гранатовые" контролировали игру и вели в счете, но неожиданно потерпели крах.

"Барселона была лучше на протяжении игры, но неожиданное затмение привело к вылету команды".

Также Marca отмечает действия арбитра и решения, принятые после просмотра видеоповторов. Арбитры прибегали к помощи VAR в восьми случаях.

"Будет много разговоров о системе VAR, которая отменила два гола Барселоны, а также не дала пенальти Атлетико при счете 2:2".

Главным неудачником поединка издание назвало защитника Барселоны Жерара Пике. Центрбек каталонцев не смог помешать Коке открыть счет и упустил Анхеля Корреа, когда аргентинец забивал решающий гол, а его гол в ворота Атлетико был отменен из-за офсайда.

Атлетико поражает Барселону и выходит в финал Суперкубка Испании

Издание AS также обращает своей внимание на проблемы Барселоны в обороне, которые позволили "матрасникам" добиться победы.

"Вау! Какой второй тайм! Барселона провела убедительную первую половину, но пропустила уже спустя 22 секунды после перерыва. Они быстро отыгрались благодаря голу Месси, а затем шли к победе. Но добиться ее им было не суждено.

Стало ли самодовольство причиной, но в линии обороны "сине-гранатовых" начали появляться дыры, а нападающие Атлетико с удовольствием ими пользовались. Главной угрозой был Корреа, который совершил два похожих забега и сначала заработал пенальти, а затем забил. Выйдя вперед, команда Симеоне смогла удержать преимущество до финального свистка".

Необъяснимое поражение в Суперкубке

Обозреватель издания Sport Луис Маскаро считает поражение каталонского клуба несправедливым.

"Три ошибки в обороне приговорили Барселону к поражению. Команда продемонстрировала великолепную игру и заслуживала пройти в финал, но психологические и физические проблемы стоили ей победы. В этот вечер она показал как лучшие, так и худшие качества.

Игра Барселоны была достаточно качественной, но ей не хватало концентрации. Барса совершила слишком много ошибок. Одна победа в пяти матчах вызывает горечь и обязывает команду переосмыслить многое".

Арбитры не поставили три пенальти

Эксперт Mundo Deportivo Барренечеа Монтеро подробно разобрал спорные моменты поединка.

"Плохое судейство от Гонсалеса Гонсалеса. Арбитру нужно принимать решения, даже если они сложные. Нельзя судить с оглядкой на VAR, а рефери уже к этому привыкают.

- На 26-й минуте на Видале сфолили в штрафной, его обняли и бросили. Нужно было ставить пенальти. VAR также не вмешался.

- На 34-й минуте Томас получил желтую карточку за фол в штрафной площадке на Умтити. Если арбитр видел этот эпизод, то должен был давать красную карточку и ставить пенальти. Нельзя было давать только желтую карточку.

- На 38-й минуте Триппьер не получил предупреждение за грубую игру. На 44-й минуте Корреа не получил предупреждение за фол на де Йонге.

- Что касается гола Коке, то многие указывали на игру рукой Жоау Фелиша в начале атаки. Не считаю эти претензии обоснованными.

- В обоих случаях с отмененными голами Барселоны было принято правильное решение. Месси немного подыграл левой рукой, а когда забивал Пике, Видаль находился в незначительном офсайде.

- Пенальти за фол на Витоло был бесспорным.

- В эпизоде с Пике на 83-й минуте, когда Атлетико указывал на игру рукой, был пенальти. Игрок перекрыл траекторию полета мяча и остановил его. Следовательно, это пенальти".

Своими впечатлениями от поединка и итогового результата поделились также непосредственные участники.

"Счастлив!!! Мы в финале!!! И это не просто слова. Никогда не переставайте верить. Еще одна возможность понять жизнь. Вперед, Атлети!", – написал в своем твиттере автор одного из голов Атлетико Альваро Мората.

"Мы в финале", – порадовался победе автор победного гола "матрасников" Анхель Корреа.

Форвард Барселоны Луис Суарес призвал партнеров по команде собраться в этот непростой период.

"Огорчен поражением и невыходом в финал. Нужно собраться всей командой и готовиться к следующим матчам и продолжать работать", – написал пост в своем твиттере уругваец.

Dolidos por la derrota y no poder jugar la final. Ahora es momento de estar todos juntos como equipo, prepararse para lo que viene y seguir trabajando 💪🔴🔵 #siemprejuntosequipo #positivos pic.twitter.com/zhB8P8UwpS — Luis Suarez (@LuisSuarez9) January 9, 2020

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес выразил восхищение капитаном команды Коке, опубликовав совместное с ним фото.

Сам же Коке назвал главные составляющие, которые помогли "рохибланкос" добиться успеха.

"Мы в финале Суперкубка-2020!! Наша команда никогда не сдается. Победа духа и сердца. Не переставайте верить".

¡¡Estamos en la final de la #SuperCopa2020!! Este EQUIPO nunca se rinde. Victoria de CORAJE Y CORAZÓN 💪🏼❤🤍 #AúpaAtleti #NuncaDejesDeCreer pic.twitter.com/mri127tv24 — Koke Resurrección (@Koke6) January 9, 2020

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