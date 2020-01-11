Испания

Наиболее решительно в отношении Уго Вальехо настроен Реал.

Реал, Барселона, Атлетико и Валенсия проявляют интерес к 19-летнему форварду Малаги Уго Вальехо, сообщает AS.

Контракт игрока с "анчоусами" истекает этим летом, но Реал постарается купить Уго уже сейчас. "Сливочные" хотят сразу же отправить его в другой клуб Сегунды, чтобы Вальехо набирался там игровой практики.

Уго считается сокровищем академии Малаги, но в нынешнем сезоне он практически не играл из-за постоянных отказов продлить контракт с клубом. На его счету только пять матчей, из которых лишь два – в основе.

Также Реал намерен вернуть из аренд защитника Хесуса Вальехо (Вулверхэмптон) и Андрея Лунина (Вальядолид), которые не получали игровой практики в первой части сезона.