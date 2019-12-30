Испанский защитник практически не появлялся на футбольном поле в этом сезоне.
Хесус Вальехо, Getty Images
30 декабря 2019, 11:58
Защитник Реала, выступающий на правах аренды за Вулверхэмптон, Хесус Вальехо может покинуть английскую Премьер-лигу этой зимой. Об этом сообщает AS.
22-летний испанец не получает большого количества игровой практики в стане "волков", поэтому Реал хочет отозвать своего футболиста из аренды и отправить в другой клуб.
По информации источника, в услугах Вальехо заинтересованы Айнтрахт и Леганес.
В текущем сезоне Хесус Вальехо провел за Вулверхэмптон всего семь матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.