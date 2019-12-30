Испания

Испанский защитник практически не появлялся на футбольном поле в этом сезоне.

Защитник Реала, выступающий на правах аренды за Вулверхэмптон, Хесус Вальехо может покинуть английскую Премьер-лигу этой зимой. Об этом сообщает AS.

22-летний испанец не получает большого количества игровой практики в стане "волков", поэтому Реал хочет отозвать своего футболиста из аренды и отправить в другой клуб.

По информации источника, в услугах Вальехо заинтересованы Айнтрахт и Леганес.

В текущем сезоне Хесус Вальехо провел за Вулверхэмптон всего семь матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.

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