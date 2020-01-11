Испания

Нападающий Барселоны в воскресенье ляжет под нож хирурга.

Луис Суарес принял решение радикальным образом покончить с дискомфортом в правом колене – он будет прооперирован в воскресенье, сообщила Барселона на официальном сайте.

Причиной стало повреждение мениска, из-за которого у уругвайца накапливался инфильтрат в колене перед матчами, а после игр ему приходилось прикладывать лед, чтобы уменьшить воспаление.

Клуб не прогнозирует сроки восстановления "Эль Пистолеро", но обычно они при подобных операциях составляют пять-шесть недель. Ожидается, что Суарес пропустит матчи Ла Лиги с Гранадой, Валенсией, Леванте, Бетисом и Хетафе, а также игры Кубка Испании (соперник пока неизвестен). Возвращение Луиса может состояться в матче против Эйбара 22 февраля, а уже 25-го Барса сыграет в плей-офф Лиги чемпионов с Наполи.

Операцию проведет известный хирург Рамон Кугат под присмотром клубных врачей Барселоны.

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