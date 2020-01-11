Испания

Сейчас бельгийский полузащитник восстанавливается после травмы лодыжки.

Вингер Реала Эден Азар продолжает набирать форму после повреждения лодыжки. Бельгиец надеется вернуться к дерби с Атлетико первого февраля, сообщает Marca.

Эден получил травму в ноябре в игре Лиги чемпионов с Пари Сен-Жермен.

Бельгиец желает вернуться как можно скорее, однако ни он, ни клуб не форсируют это возвращение, чтобы избежать рецидива травмы. Изначально предполагалось, что он вернется еще 18 января в игре с Севильей.

Реал после 19 туров Ла Лиги делит первую строчку с Барселоной, уступая каталонцам лишь по дополнительным показателям.

В своем дебютном сезоне в Мадриде лучший футболист сборной Бельгии отметился одним голом и четырьмя ассистами за Реал в 13 играх во всех турнирах.