Испания

Испанец подтвердил слухи относительно каталонской команды.

Главный тренер Аль-Садда Хави прокомментировал информацию о том, что он в ближайшем будущем может возглавить Барселону вместо Эрнесто Вальверде.

"Я не буду скрывать, что моя мечта — тренировать Барсу. И я говорил это неоднократно, во всех интервью, которые у меня были. Все знают, что я всегда был в восторге от подобного, и клуб занимает особое место в моем сердце, но сейчас я ничего не могу сказать, так как я сосредоточен на Аль-Садде".

"Люди из Барселоны была здесь, чтобы поговорить со мной. Я встретил Абидаля, потому что он мой друг, вот и все. Я не могу ничего сказать о том, что происходит в Барселоне, потому что я очень уважаю клуб, Вальверде и мою нынешнюю команду. Я делаю свою работу здесь. Я сосредоточен на своей команде и стараюсь изо всех сил. Я очень счастлив тренировать Аль-Садд. Больше я ничего не могу сказать", — цитирует Хави Sport.es.

Ранее сообщалось, что каталонцы предложили испанскому специалист контракт на 2,5 года.