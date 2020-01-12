Испания

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин помог своей команде выйти в следующий раунд.

Марбелья и Вальядолид не сумели выявить победителя за 90 минут игры. В овертаймах испанские клубы не сумели отличиться забитыми голами и дело дошло до серии послематчевых пенальти.

Экс-игрок Днепра и Зари отразил удары Элиаса Переса и Дани Переса, что помогло "бело-фиолетовым" выйти в следующий раунд.

Видео:

Отметим, что для Лунина это был второй матч за его нынешнюю команду.

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