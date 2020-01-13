Испания

Подопечные Зинедина Зидана завоевали трофей, одолев "матрасников".

В финале Суперкубка Испании между собой играли Реал и Атлетико — две мадридские команды.

Подопечные Зинедина Зидана и Диего Симеоне не сумели выявить победителя, и дело дошло до серии послематчевых пенальти, где сильнее оказался Королевский клуб.

Обзор матча:

Реал — Атлетико 0:0 (по пенальти 4:1)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 103) — Модрич, Иско (Родриго, 60) — Йович (М. Диас, 83)

Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес (Савич, 98), Лоди (Льоренте, 89) — Корреа, Эррера (Витоло, 56), Партей, Сауль — Фелиш (Ариас, 101), Мората

Предупреждения: Менди, Модрич, Карвахаль — Фелипе, Партей, Хименес, Савич, Корреа

Удаление: Вальверде, 115 (фол последней надежды).