Испания

Барселона проявляет серьезный интерес к услугам Маурисио Почеттино.

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу намерен пригласить на пост главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает RAC1.

По информации источника, эту же идею поддерживает спортивная дирекция клуба.

"Блаугранас" обратились к идее с Почеттино после отказа Хави покидать Аль-Садд.

Последним место работы Почеттино был Тоттенхэм, откуда он был уволен, а "шпор" возглавил Жозе Моуриньо.

Ранее Почеттино заявил, что "лучше будет работать на ферме, чем тренировать Барселону".

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