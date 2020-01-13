Испания

В качестве главного тренер мадридского Реала Зинедин Зидан победил в каждом финальном матче.

Накануне в дерби Мадрида между Реалом и Атлетико определился обладатель Суперкубка Испании 2020 года.

Победу в серии пенальти одержал мадридский Реал.

Таким образом, "королевский клуб" победил уже в девятом финальном поединке во всех турнирах под руководством французского тренера Зинедина Зидана.

Ранее Зидан привел свою команду к победам в трех розыгрышах Лиги чемпионов, двух Суперкубках УЕФА, двух финалах клубного чемпионата мира и Суперкубка Испании 2017 года.

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