В качестве главного тренер мадридского Реала Зинедин Зидан победил в каждом финальном матче.
Зинежин Зидан, getty images
13 января 2020, 06:20
Накануне в дерби Мадрида между Реалом и Атлетико определился обладатель Суперкубка Испании 2020 года.
Победу в серии пенальти одержал мадридский Реал.
Таким образом, "королевский клуб" победил уже в девятом финальном поединке во всех турнирах под руководством французского тренера Зинедина Зидана.
Ранее Зидан привел свою команду к победам в трех розыгрышах Лиги чемпионов, двух Суперкубках УЕФА, двух финалах клубного чемпионата мира и Суперкубка Испании 2017 года.
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