Испания

Голкипер мадридского Реала может сменить Вальядолид на Реал Овьедо.

Как сообщает AS, клуб Сегунды Реал Овьедо близок к подписанию арендного соглашения с украинским голкипером Андреем Луниным.

Вратарь национальной сборной нашей страны в данный момент выступает на правах аренды за Вальядолид, но провел лишь два поединка за полгода, а накануне стало известно, что игрок пропустил тренировку своей команды.

Сообщается, что если не случится чего-то неожиданного, то Лунин точно переберется в Овьедо. Клубу осталось только дождаться разрешения на регистрацию игроков.

В Леганесе и Вальядолиде Лунин практически не играл из-за наличия сильных первых номеров. В Овьедо основным считается 34-летний аргентинец Нерео Шампань, но Лунину гарантировали место в основе.

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