Испания

Украинец отсутствовал на занятиях клуба.

Голкипер Андрей Лунин не принимал участия в тренировке Вальядолида в воскресенье, сообщает в своем твиттере журналистка Марина Маркос.

Украинский вратарь отсутствовал на тренировке команды после кубкового матча с Марбельей. Предполагается, что отсутствие 20-летнего стража ворот может быть связано с его скорым уходом из клуба.

Мадридский Реал рассматривал возможность возвращения Лунина из аренды из-за отсутствия у него регулярной игровой практики.

В текущем сезоне вратарь провел лишь два поединка в составе "фиолетово-белых".

Ранее сообщалось, что Вальядолид досрочно вернул из аренды голкипера Каро.

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