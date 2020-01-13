Испания

Полузащитник Бетиса Исмаэль Гутьеррес полтора года проведет в Алавесе.

Исмаэль Гутьеррес подписал с Бетисом новый контракт до лета 2023 года – сообщил официальный сайт клуба.

Сразу после этого 19-летний испанец отправился в аренду до 30 июня 2021 года в Алавес.

Исмаэль с нынешнего сезона выступает за первую команду Бетиса, в которой провел 3 матча в чемпионате и 1 поединок в Кубке Испании.

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