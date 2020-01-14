Возможно, карьера бразильца на Камп Ноу получит новый веток развития.
Филиппе Коутиньо, getty images
14 января 2020, 17:24
Как утверждает Cadena Ser, полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо, контракт которого принадлежит Барселоне, может досрочно вернуться в клуб.
По данным источника, новый главный тренер каталонцев Кике Сетьен заинтересован в услугах бразильца и хочете попросить боссов вернуть игрока.
Коутиньо провел в футболке мюнхенцев 22 поединка во всех турнирах, забив семь голов и отдав пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Барселона все же намерена продать хавбека в будущем, а вырученые средства потратить на покупку Неймара.