Испания

Возможно, карьера бразильца на Камп Ноу получит новый веток развития.

Как утверждает Cadena Ser, полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо, контракт которого принадлежит Барселоне, может досрочно вернуться в клуб.

По данным источника, новый главный тренер каталонцев Кике Сетьен заинтересован в услугах бразильца и хочете попросить боссов вернуть игрока.

Коутиньо провел в футболке мюнхенцев 22 поединка во всех турнирах, забив семь голов и отдав пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Барселона все же намерена продать хавбека в будущем, а вырученые средства потратить на покупку Неймара.