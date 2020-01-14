Игроки сборной Франции могут вскоре сменить команды.
Тома Лемар, getty images
14 января 2020, 22:28
Как утверждает Sky Sports, руководство Атлетико хочет предложить Арсеналу обменять своего вингера Тома Лемара на форварда Александра Ляказетта.
По данным источника, тренерский штаб "матрасников" разочаровался во французском полузащитнике, и клуб готов отпустить игрока или отправить его в аренду.
Кроме того, мадридцы находятся в поисках нападающего. Сам же Ляказетт остается запасным вариантом на случай, если не удастся договориться с ПСЖ о трансфере Эдинсона Кавани.
Ранее сообщалось, что за Лемара готовы побороться целый ряд английских команд, в том числе и Тоттенхэм.