Испания

Игроки сборной Франции могут вскоре сменить команды.

Как утверждает Sky Sports, руководство Атлетико хочет предложить Арсеналу обменять своего вингера Тома Лемара на форварда Александра Ляказетта.

По данным источника, тренерский штаб "матрасников" разочаровался во французском полузащитнике, и клуб готов отпустить игрока или отправить его в аренду.

Кроме того, мадридцы находятся в поисках нападающего. Сам же Ляказетт остается запасным вариантом на случай, если не удастся договориться с ПСЖ о трансфере Эдинсона Кавани.

Ранее сообщалось, что за Лемара готовы побороться целый ряд английских команд, в том числе и Тоттенхэм.