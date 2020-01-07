Лондонский клуб готовит предложение по хавбеку Атлетико.
Тома Лемар, Getty Images
07 января 2020, 10:21
Тоттенхэм продолжает следить за полузащитником Тома Лемаром и планирует начать переговоры с Атлетико, сообщает издание The Independent.
"Шпоры" хотят арендовать французского хавбека до конца сезона. Также лондонский клуб планирует включить в сделку опцию выкупа за 60 миллионов евро.
Действующий контракт Лемара с Атлетико рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 21 поединок в футболке "матрасников", не отличившись результативными действиями.
Ранее главный тренер Диего Симеоне заявлял, что Лемар не оправдал ожиданий Атлетико.
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