Англия

Лондонский клуб готовит предложение по хавбеку Атлетико.

Тоттенхэм продолжает следить за полузащитником Тома Лемаром и планирует начать переговоры с Атлетико, сообщает издание The Independent.

"Шпоры" хотят арендовать французского хавбека до конца сезона. Также лондонский клуб планирует включить в сделку опцию выкупа за 60 миллионов евро.

Действующий контракт Лемара с Атлетико рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 21 поединок в футболке "матрасников", не отличившись результативными действиями.

Ранее главный тренер Диего Симеоне заявлял, что Лемар не оправдал ожиданий Атлетико.

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