"Небесные" договорились об аренде колумбийского защитника.
Джейсон Мурильо, Getty Images
15 января 2020, 06:43
Защитник Сампдории Джейсон Мурильо может в ближайшее время стать игроком Сельты, информирует издание Marca.
"Небесные" договорились об аренде колумбийского центрбека с Валенсией и должны подписать его в ближайшее время.
Мурильо присоединился к Сампдории минувшим летом на правах аренды, но закрепиться в итальянском клубе не сумел. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 12 поединков в футболке "блучеркьяти".
Ранее сообщалось, что полузащитник Сельты Станислав Лоботка близок к переходу в Наполи.
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