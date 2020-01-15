Испания

"Небесные" договорились об аренде колумбийского защитника.

Защитник Сампдории Джейсон Мурильо может в ближайшее время стать игроком Сельты, информирует издание Marca.

"Небесные" договорились об аренде колумбийского центрбека с Валенсией и должны подписать его в ближайшее время.

Мурильо присоединился к Сампдории минувшим летом на правах аренды, но закрепиться в итальянском клубе не сумел. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 12 поединков в футболке "блучеркьяти".

Ранее сообщалось, что полузащитник Сельты Станислав Лоботка близок к переходу в Наполи.

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