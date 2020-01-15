Испания

Аргентинец присоединился к севильскому клубу.

Полузащитник Америки Гвидо Родригес перешел в Бетис, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Аргентинский хавбек подписал контракт с "вердибланкос" до июня 2024 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 9 миллионов евро.

Родригес выступал в составе Америки с 2017 года, перейдя из Тихуаны. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 22 поединка, отличившись тремя голами.

В активе Родригеса имеется 9 матчей в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Бетис продлил контракт с Исмаэлем и отправил его в аренду в Алавес.

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