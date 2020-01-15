Испания

Клуб из Сегунды усилил вратарскую позицию.

Голкипер Алавеса Антонио Сивера перешел в Альмерию, сообщает официальный твиттер испанского клуба.

Сивера присоединился к клубу из Сегунды на правах аренды до конца сезона. Испанский вратарь уже прибыл в расположение "красно-белых" и провел первую тренировку.

Действующий контракт Сиверы с Алавесом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 23-летний страж ворот провел 4 поединка в составе "лис", пропустив 6 голов.

Ранее сообщалось, что Альмериа была заинтересована в подписании голкипера Андрея Лунина.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.