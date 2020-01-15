Клуб из Сегунды усилил вратарскую позицию.
Антонио Сивера, UD Almería
15 января 2020, 10:03
Голкипер Алавеса Антонио Сивера перешел в Альмерию, сообщает официальный твиттер испанского клуба.
Сивера присоединился к клубу из Сегунды на правах аренды до конца сезона. Испанский вратарь уже прибыл в расположение "красно-белых" и провел первую тренировку.
Действующий контракт Сиверы с Алавесом рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне 23-летний страж ворот провел 4 поединка в составе "лис", пропустив 6 голов.
Ранее сообщалось, что Альмериа была заинтересована в подписании голкипера Андрея Лунина.
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