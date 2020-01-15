Украинский голкипер уже принимает участие в тренировочном процессе.
АНДРЕЙ ЛУНИН, ФОТО ФК ОВЬЕДО
15 января 2020, 12:24
Андрей Лунин на правах аренды перебрался из Реала в Овьедо и уже полноценно работает с новой командой.
Украинский голкипер провел первую тренировку и, возможно, получит шанс дебютировать против Альмерии.
Поединок состоится в четверг, 16 января. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.
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