Андрей Лунин на правах аренды перебрался из Реала в Овьедо и уже полноценно работает с новой командой.

Украинский голкипер провел первую тренировку и, возможно, получит шанс дебютировать против Альмерии.

Поединок состоится в четверг, 16 января. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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