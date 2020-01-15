Испания

Украинский вратарь присоединился к клубу из Сегунды.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин перешел в Овьедо, сообщает официальный сайт клуба.

Украинский вратарь присоединился к "синим" на правах аренды до конца сезона.

Официальное представление игрока в новом клубе должно состояться в ближайшие время.

В первой половине сезона Лунин выступал в аренде в Вальядолиде, но не сумел закрепиться в команде. В составе "фиолетово-белых" 20-летний страж ворот провел лишь 2 поединка.

Действующий контракт Лунина с Реалом рассчитан до июня 2024 года.

На данный момент Овьедо занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Сегунды, находясь на расстоянии одного пункта от зоны вылета.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.