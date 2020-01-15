Испания

Football.ua представляет новый клуб одного из самых талантливых футболистов Украины.

Карьера Андрея Лунина получила новый виток — украинского голкипера отозвали из Реал Вальядолида, где он не получал достаточное количество игровой практики, и отправили в аренду во второлиговый Реал Овьедо. Что из себя представляет клуб, какие ставит задачи, с кем придется конкурировать Лунину?

Овьедо переживает не лучшие времена

Клуб из столицы провинции Астурия в период с 1988 по 1995 годы был довольно крепкой командой по меркам высшего дивизиона чемпионата Испании и даже однажды представлял свою страну в Кубке УЕФА. Однако после этого последовал ряд сезонов с итоговыми местами вблизи "подвала" турнирной таблицы, а за ними и логичный вылет в Сегунду.

Можно смело говорить, что той команде нужно было очищение вторым дивизионом, но финансовые проблемы привели к тому, что "синие" вскоре вновь понизились в классе. Выбраться из Терсеры все-таки удалось и сейчас команда уже долгое время выступает в Сегунде. Девятое, восьмое, седьмое и вновь восьмое место — таковы показатели Овьедо по итогам предыдущих сезонов.

Казалось, что команде пора сделать качественный скачок и наконец-то побороться за более высокие позиции, чтобы заработать путевку в Ла Лигу, но этот сезон уже стал провальным относительно данных задач. Овьедо идет на 17-й позиции и старается сделать все, чтобы не получить понижение в классе.

С кем будет конкурировать Лунин?

До перехода украинского голкипера Овьедо обходился двумя игроками на данной позиции. 25-летний Алфонсо Эрреро и 34-летний Нерео Шампань. Если первого вряд ли стоит рассматривать в качестве конкурента Лунина, то аргентинец именно тот, у кого нужно отвоевать звание номера один. Интересно, что Шампань мог запомниться нам по выступлениям за Леганес, ворота которого он защищал два сезона кряду на правах аренды из Олимпо. Лунин пришел в Леганес именно в слот аргентинского вратаря, так что их связывает больше, чем может показаться на первый взгляд.

У Нерео Шампаня в этом сезоне 19 поединков в футболке Овьедо и 27 пропущенных мячей. Только трижды аргентинец уходил с поля с "сухарем". Также нужно понимать, что "синие" уже покинули розыгрыш Кубка Испании, а потому давать игровую практику кому-то из голкиперов посредством этого турнира не удастся. Лунину нужно становиться незыблемым первым номером, если он хочет играть.

Небольшим плюсом является то, что контракт Шампаня с клубом подходит к концу уже летом этого года. Пока что информации о его продлении не было, а потому, вероятно, Нерео покинет Овьедо уже летом. Наконец-то в этом пункте Лунин будет находиться с визави в равных условиях, ведь отсутствие игровой практики у украинца часто обуславливалось тем, что Леганес и Вальядолид не хотели делать ставку на игрока, который вскоре уйдет.

Адаптация и тренерский штаб

Андрей Лунин уже успел провести первую тренировку с новой командой и вполне может дебютировать в поединке против Альмерии. Однако нужно понимать, что украинец долгое время находился без игровой практики. Хоть Лунин и отразил два пенальти в кубковом матче против Марбельи, но отзывы о его игре разделились. Украинцу однозначно не хватает тонуса, чтобы прогрессировать и показывать свой максимум.

Último entrenamiento antes de viajar a Almería #RealOviedo pic.twitter.com/MUPpxmsCH4 — Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020

Главный тренер Овьедо Хави Розада работал с молодежной командой и в сентябре 2019 года получил шанс возглавить взрослый состав. Как можно судить по 17 месту в турнирной таблице, получается пока что не лучшим образом, но 37-испанец по-прежнему сохраняет свою работу. Найти подход к молодому игроку ему не составит труда. Быть может, несколько исполнителей до 23 лет — именно то, что нужно Овьедо для небольшой встряски.

Географически Овьедо находится на севере страны. Лунин, конечно, привык к непосредственной близости к Мадриду, но теперь уж точно нужно будет адаптироваться к новому месту.

Лунин нужен сборной Украины

Понятно, что Андрей, если будет здоров, поедет на Евро-2020, но также и вполне ожидаемым будет то, что большую часть поединков на турнире проведет Андрей Пятов. Однако, если голкипер Шахтера получит какое-то повреждение, то у него за спиной никого кроме Лунина нет.

Бойко, Панькив и остальные - вовсе не решение для международного форума. Сборной Украины нужен Лунин, который играет в клубе. К тому же, за спиной у экс-кипера Зари выигранный молодежный чемпионат мира, что будет огромным плюсом.

Интересные факты об Овьедо

Что касается кадровой ситуации в клубе, то Овьедо располагает самым возрастным составом во втором дивизионе Испании (наряду с Райо Вальекано) — 28,4 года. Примечательно, что Андрей Лунин стал лишь четвертым легионером в команде.

Цена всего состава Овьедо составляет 12,1 миллиона евро. Например, у Жироны и Райо Вальекано — 42,5 и 38,4 миллионов евро соответственно. Данные клубы — самые дорогостоящие в лиге, но идут в середине турнирной таблицы.

Наверное, наиболее известным воспитанником третьего Реала в карьере Лунина можно смело назвать Хуана Мату, который впоследствии перебрался в Мадрид.

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