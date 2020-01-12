Испания

Football.ua собрал комментарии после поединка Вальядолида в Кубке Испании.

Андрей Лунин получил место в стартовом составе в матче 1/32 Кубка Испании против Марбельи. Вальядолид проигрывал вплоть до 86-й минуты, когда Унал смог восстановить паритет, переведя игру в дополнительное время, которое прошло без забитых голов.

Украинский голкипер в очередной раз подтвердил свое умение отражать одиннадцатиметровые удары, отбив два первых из них. Отдельного внимания стоит удар "паненкой", с которым справился Лунин. Андрей остался по центру ворот, что говорит о запредельной уверенности голкипера.

Украинские поклонники футбола в очередной раз задались вопросом о том, почему же Лунин не играет в чемпионате. Football.ua, в свою очередь, собрал мнения любителей спорта №1 за пределами Украины.

Один из болельщиков проанализировал игру Лунина довольно тщательно.

"Итог выступления Лунина: несмотря на пропущенный гол, он сделал три хороших сейва, показал надежность и подтвердил свою репутацию голкипера, который специализируется на пенальти. Также подтвердил хорошее впечатление о себе. Это будет отличное подписание".

Resumen de la actuación de Lunin. Pese al gol encajado, ha hecho 3 buenas paradas, ha demostrado seguridad, y ha acreditado su fama de parapenaltis (un intento de Panenka lo ha parado como si nada), deteniendo 2. Ha corroborado la buena imagen q tenía de él. Será un gran fichaje. — Sabid (@sabid111) January 11, 2020

Некоторые поклонники Реала, судя по всему, матч не смотрели, но им кажется, что Лунин провел достойный поединок, а потому ждут украинца в другом клубе, где у него будут минуты на поле.

"Похоже, он провел хороший матч. Быстрее бы Реал вернул его из аренды и отдал в команду, где будет постоянная игровая практика".

Lunin VS Marbella in Copa del Rey. It’s look like he had a good game.



In a hurry for Real to end his loan with Valladolid and that we finally lend him in a team where he will have playing time! pic.twitter.com/6fUSYBLTGD — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) January 11, 2020

Кто-то раздосадовано удивляется тому, что Лунин не нужен своему нынешнему клубу.

"Насколько же хорош Лунин, а Вальядолид хочет с ним расстаться".

Один любителей футбола считает, что Вальядолид не достоин такого голкипера.

"Лунин только что отразил два пенальти, выведя их в следующий раунд Кубка Короля. Они не заслуживают его *****".

Lunin just saved 2 penalties to carry Valladolid through the next round in Copa Del Rey. They don't fucking deserve him. — Mad. (@MadridEveryday) January 11, 2020

Тем не менее, нашлись и те, кому игра Андрея Лунина не понравилась.

"Те, кто говорит, что Лунин хорош, не видели матч".

"Он ничего такого не сделал, справился с плохими ударами, которые были просты для вратаря".

Официальный сайт Вальядолида тоже не особо оценил заслуги украинца, в первую очередь отметив точные удары полевых игроков, кроме которых "ничего не было нужно, ведь Лунин отразил два первых удара".

Что можно сказать и о тренере Вальядолида, который в комментарии серии пенальти ограничился тем, что все решили "качество и свежесть".

Фанаты Реала недовольны положением своего молодого голкипера в Вальядолиде и призывают Переса вернуть Лунина.

"Те фанаты Вальядолида, которые жалуются на Лунина, могли бы спасать лучше? Так что отвалите. Он играет спустя годы, а вы требуете от него так много. Вы — идиоты. Перес должен прекратить арендную сделку с этим дерьмовым клубом".

Those Valladolid fans are whining about Lunin could have done better saved,so you can fuck off. He is playing after years and you are asking him to perform like in form goalie You idiots.Perez should terminate his loan deal with this shit club, stay with Masip, and suck his balls — NvD ShAh (@NVDSays) January 11, 2020

Еще один фанат отметил, что Лунин должен покинуть команду, в которой ему не рады. Такой голкипер не должен довольствоваться двумя матчами в кубке за полсезона.

"Посмотрим, что вы будете дальше говорить про него. Лунин не должен играть за клуб, где его так унижают. Сегодня он заткнул рот критикам, которые вылили на него так много грязи".

A ver si con eso seguís hablando de el. Lunin no debería estar jugando para un club donde se le menosprecia de esta manera. Hoy les ha pasado el rabo en la cara después de que le echaron tanta mier***. pic.twitter.com/MwgUsMff42 — Klaus (@Klose_RM) January 11, 2020

Однако нашелся ответ и у другой стороны, которая в очередной раз пеняет на плохое исполнение ударов игроками Марбельи.

"В Мадриде его уже делают героем за два отраженных пенальти (один из которых был ужасно исполнен)."

Desde Madrid ya están convirtiendo a Lunin en el héroe de la eliminatoria por parar dos penaltis (uno de ellos horriblemente tirado). Sobre el cantadón que se marca en el gol del Marbella y que ha estado a punto de eliminar al Pucela apenas dicen que "pudo hacer algo más". 🤔 — Javier Ramos (@JavierRamosG) January 12, 2020

А знаете где ждут Лунина? В Овьедо! И там нашлись поклонники таланта украинца.

добро пожаловать Lunin — Oviedo Capital (@OviedoCapital) January 6, 2020

А вот другой фанат отметил Лунина и Порро, которые по его мнению провели отличный матч и заслуживают место в стартовом составе.

Dos de los jugadores más solicitados para entrar en el 11 por los aficionados, Lunin y Porro, creo que hoy han quedado retratados.



Por contra, Corral ha demostrado que merece un sitio en el primer equipo. — ALBERTO (@AlbertoSelby) January 11, 2020

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