Андрей Лунин получил место в стартовом составе в матче 1/32 Кубка Испании против Марбельи. Вальядолид проигрывал вплоть до 86-й минуты, когда Унал смог восстановить паритет, переведя игру в дополнительное время, которое прошло без забитых голов.

Украинский голкипер в очередной раз подтвердил свое умение отражать одиннадцатиметровые удары, отбив два первых из них. Отдельного внимания стоит удар "паненкой", с которым справился Лунин. Андрей остался по центру ворот, что говорит о запредельной уверенности голкипера.

Украинские поклонники футбола в очередной раз задались вопросом о том, почему же Лунин не играет в чемпионате. Football.ua, в свою очередь, собрал мнения любителей спорта №1 за пределами Украины.

Один из болельщиков проанализировал игру Лунина довольно тщательно.

"Итог выступления Лунина: несмотря на пропущенный гол, он сделал три хороших сейва, показал надежность и подтвердил свою репутацию голкипера, который специализируется на пенальти. Также подтвердил хорошее впечатление о себе. Это будет отличное подписание".

Некоторые поклонники Реала, судя по всему, матч не смотрели, но им кажется, что Лунин провел достойный поединок, а потому ждут украинца в другом клубе, где у него будут минуты на поле.

"Похоже, он провел хороший матч. Быстрее бы Реал вернул его из аренды и отдал в команду, где будет постоянная игровая практика".

Lunin VS Marbella in Copa del Rey. It’s look like he had a good game. In a hurry for Real to end his loan with Valladolid and that we finally lend him in a team where he will have playing time! pic.twitter.com/6fUSYBLTGD

Кто-то раздосадовано удивляется тому, что Лунин не нужен своему нынешнему клубу.

"Насколько же хорош Лунин, а Вальядолид хочет с ним расстаться".

Один любителей футбола считает, что Вальядолид не достоин такого голкипера.

"Лунин только что отразил два пенальти, выведя их в следующий раунд Кубка Короля. Они не заслуживают его *****".

Тем не менее, нашлись и те, кому игра Андрея Лунина не понравилась.

"Те, кто говорит, что Лунин хорош, не видели матч".

"Он ничего такого не сделал, справился с плохими ударами, которые были просты для вратаря".

Официальный сайт Вальядолида тоже не особо оценил заслуги украинца, в первую очередь отметив точные удары полевых игроков, кроме которых "ничего не было нужно, ведь Лунин отразил два первых удара".

Что можно сказать и о тренере Вальядолида, который в комментарии серии пенальти ограничился тем, что все решили "качество и свежесть".

Фанаты Реала недовольны положением своего молодого голкипера в Вальядолиде и призывают Переса вернуть Лунина.

"Те фанаты Вальядолида, которые жалуются на Лунина, могли бы спасать лучше? Так что отвалите. Он играет спустя годы, а вы требуете от него так много. Вы — идиоты. Перес должен прекратить арендную сделку с этим дерьмовым клубом".

Those Valladolid fans are whining about Lunin could have done better saved,so you can fuck off. He is playing after years and you are asking him to perform like in form goalie You idiots.Perez should terminate his loan deal with this shit club, stay with Masip, and suck his balls