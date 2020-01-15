Испания

Защитник проведет вторую часть сезона в Испании.

Защитник Сампдории Джейсон Мурильо перебрался в Сельту на правах аренды, сообщил официальный сайт галисийского клуба.

У Сельты будет право выкупа футболиста по окончанию сезона.

Мурильо имеет богатый опыт выступлений в Ла Лиге – ранее он защищал цвета Гранады, Валенсии и Барселоны. Также он провел 69 матчей в миланском Интере, отметившись тремя голами и двумя ассистами.

В этом сезоне Мурильо провел 12 матчей за Сампдорию в чемпионате и Кубке Италии на правах аренды из Валенсии.

Есть в Сельте и исходящие трансферы — полузащитник Станислав Лоботка перебрался в Наполи.