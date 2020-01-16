Испания

Мадридский Реал и Барселона встретятся через полтора месяца.

Стало известно, когда два главных гранда чемпионата Испании встретятся в очередном противостоянии.

Следующий поединок состоится 1 марта этого года, место встречи — Сантьяго Бернабеу, а начало матча — 22:00 по киевскому времени.

Данную информацию объявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который в Лондоне присутствовал на мероприятии в честь открытия канала LaLigaTV, который будет транслировать матчи чемпионата Испании в Британии.

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