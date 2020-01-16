Мадридский Реал и Барселона встретятся через полтора месяца.
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16 января 2020, 00:56
Стало известно, когда два главных гранда чемпионата Испании встретятся в очередном противостоянии.
Следующий поединок состоится 1 марта этого года, место встречи — Сантьяго Бернабеу, а начало матча — 22:00 по киевскому времени.
Данную информацию объявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который в Лондоне присутствовал на мероприятии в честь открытия канала LaLigaTV, который будет транслировать матчи чемпионата Испании в Британии.
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