Испания

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен не намерен расставаться с чилийским полузащитником.

Новый главный тренер "блаугранас" только начинает свое знакомство с составом команды, но уже предпринял ряд решений, как к примеру, привлечь к занятиям с первой командой Рики Пуча.

Кроме того, как сообщает Mundo Deportivo, Кике Сетьен заявил, что хочет видеть в команде Артуро Видаля, как минимум до лета.

Ранее была информация, что Видаль является трансферной целью миланского Интера, но, похоже, эта сделка не состоится зимой.

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