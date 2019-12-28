Испания

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль считает, что клуб должен ему деньги.

Адвокат Артуро Видаля подал жалобу в Смешанную комиссию Ла Лиги и федерации по поводу невыплаты Барселоной премиальных его клиенту за минувший сезон — сообщает Marca.

Видаль в лице его представителя заявил, что в контракте прописано, что если он сыграет 60% матчей Барселоны в сезоне, то получит премиальные в размере 2,4 миллиона евро. Поскольку он сыграл половину из оговоренных матчей, чилиец требует половину суммы призовых.

Клуб отрицает возможность выплаты части премиальных за соответствующую часть необходимых игр, и считает, что игрок ищет лишь повод для того, чтобы покинуть Барселону.

Ранее сообщалось, что Видаль уже согласовал контракт с Интером и хочет перебраться из Испании в Италию уже в январе. При этом Ювентус постарается перехватить Артуро у "нерадзурри".

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