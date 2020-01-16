Испания

Защитник будет выступать на Балеарских островах как минимум до конца сезона.

Мальорка договорилась с Севильей об аренде фулбэка Алехандро Посо до конца текущего сезона, сообщил официальный сайт клуба с Балеарских островов.

21-летний Посо – воспитанник Севильи. В нынешнем сезоне он сыграл за нее 10 матчей в Ла Лиге, Лиге Европы и Кубке Испании.

Кроме того, Посо регулярно вызывается в сборную Испании U-21.

Ранее Севилья отправила в Милан опытного центрального защитника Симона Кьяера, а также договорилась с Леганесом о покупке форварда Юнеса Эн-Незири.