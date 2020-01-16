Испания

Украинский защитник очень доволен возвращению в Луго.

После года в запасе Леганеса украинец Василий Кравец вернулся в Луго на правах аренды. По словам игрока, он очень рад этому переходу.

"У меня были другие предложения, но затем позвонил [президент Луго] Тино, и я знал, что должен вернуться в клуб, ведь это мой дом", — цитирует Кравца официальный сайт Луго.

Также Василий отметил, что находится в прекрасной физической форме и "готов играть уже сегодня".

Луго идет лишь на 20-м месте в Сегунде – втором дивизионе чемпионата Испании.

"Думаю, нам просто не везло. Здесь хороший тренер и хорошая команда", — уверен Кравец.

Василий может снова сыграть за Луго 18 января против Альбасете, за который выступает Роман Зозуля.