Испания

Полузащитник Барселоны вернулся к тренировкам.

Вратарь Марк-Андре Тер Штеген и полузащитник Артур Мело снова занимаются в общей группе Барселоны, сообщает Marca.

В текущем сезоне Артура преследуют травмы, однако уже на выходных в матче с Гранадой он может вернуться на поле.

Точно не сыграют дисквалифицированный Френки Де Йонг, а также травмированные Усман Дембеле и Луис Суарес.

Барселона после 19 туров лидирует в Ла Лиге с 40 очками, опережая Реал по дополнительным показателям.